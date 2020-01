'Tomei coragem para ficar mais gato', diz Boninho após cirurgia plástica

A coluna descobriu que o diretor Boninho tinha feito uma cirurgia plástica na semana passada no Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio, para a retirada do excesso de pele após ele ter emagrecido mais de 45 quilos. O marido de Ana Furtado fez uma bariátrica há três anos. A assessoria da TV Globo foi procurada por esta colunista, hoje à tarde, e a informação passada era que eles não falam sobre os executivos da emissora. E não é que horas depois do comunicado, Boninho resolveu compartilhar no seu Instagram uma imagem mostrando o resultado da intervenção. Que coincidência, não?

Na foto compartilhada, o diretor do 'Big Brother Brasil' fez uma legenda: "Completei três anos da bariátrica, 45 e alguns quilos a menos, muita malhação, mas mesmo assim alguma coisa sobra. Ai tomei coragem para ficar mais gato pra minha @aanafurtado resolvi fazer uma abdominoplastia."