Glamour Garcia revela ter sofrido várias agressões do ex: 'Fui espancada'

A atriz Glamour Garcia se pronunciou, pela primeira vez, em suas redes sociais sobre as agressões que teria sofrido por parte do ex-namorado, Gustavo Dagnese, nos últimos meses.

“Pela primeira vez tive força de reagir e isso já é uma grande vitória. Trazer isso a público não era o meu desejo, mas gravar os vídeos e publicar nos stories foram as formas de eu me comunicar com o público e de denunciar não só para o mundo como também mostrar a impunidade da qual eu não conseguia me ver livre", começou a atriz que logo completou: "O episódio ficou menos drástico do que em outros momentos que aconteceram no fim do ano. Desta vez , eu não fui totalmente espancada como das outras vezes.

Glamour, que interpretou a Britney em 'A Dona do Pedaço', acabou pedindo desculpas também sobre um possível entendimento de intolerância religiosa por ter arrebentado um colar miçangas. Dagnese dizia ser uma guia espiritual da umbanda: "Acabei me voltando contra os objetos pessoais, contra meu ex-companheiro, para me proteger das agressões dele”.