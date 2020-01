Influencer Alan Víctor vai ser responsável pela lista VIP do camarote Rio Praia

Anotem este nome: Alan Víctor! Com apenas 24 anos, este rapaz, além de digital influencer e formador de opinião - sua página 'Rio Fácil Oficial' bomba no Instagram e se tornou referencia principalmente pra quem quer e gosta de comer bem no Rio de Janeiro - Alan também é responsável pela lista VIP de um dos camarotes mais bem posicionados na Sapucaí, o Rio Praia! Carismático, honesto e bem educado, Alan já conquistou boa parte dos nomes mais influentes desta cidade.