Boninho deixa de seguir participante do 'BBB 20'

A coluna se recusa a acreditar que existe uma pessoa mais fofoqueira do que esta colunista que vos escreve. Mas existe! Boninho, o todo poderoso do 'Big Brother', seguia a influencer Thayane Lima até a manhã de hoje. Depois que esta colunista publicou que ela está no reality, o diretor da Globo tratou de dar unfollow na moça.

Esta colunista sabe que Boninho não nos lê. Até porque, quase ninguém lê, não é mesmo? Mas um passarinho verde de bico grande deve ter contado ao big boss que a gente deu o nome da participante, não é mesmo? Como em Niterói a regra é matar a cobra e mostrar o pau, a coluna publica a seguir os prints que provam que Boninho seguia, sim, Thayane.

Veja as fotos: