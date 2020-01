Mamma Bruschetta aparece com novo visual: 'Coragem para uma nova mudança'

Mamma Bruschetta está de visual novo. A apresentadora do 'Fofocalizando', no SBT, compartilhou no Instagram fotos em que aparece primeiro raspando a cabeça e depois já totalmente careca: "Às vezes precisamos mudar, a vida é para ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança à coragem para uma nova mudança", escreveu na legenda da imagem. Mamma ainda se recupera da cirurgia no esôfago realizada no início de dezembro, após o diagnóstico de um câncer em outubro.