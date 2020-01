Jornalista é a primeira trans a ter um bloco de Carnaval em São Paulo

A jornalista Lisa Gomes, conhecida pelo seu trabalho na TV como repórter do 'TV Fama', conseguiu um feito inédito: ser a primeira transexual a colocar um bloco de Carnaval com seu nome nas ruas de São Paulo. "Pra mim foi uma surpresa saber que sou a primeira transexual a ter um bloco em São Paulo. Cada conquista minha é por toda uma classe e assim conseguimos muito mais" diz, orgulhosa. O 'Bloco da Lisa' sairá do bairro da Mooca, no dia 15 de fevereiro, às 14h. A estimativa da prefeitura é de 5 mil pessoas no bloco.