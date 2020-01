DJ Netto confirma o fim de namoro com Arícia Silva

Após terminar o namoro com Arícia Silva, que engrenou do lado de fora de'A Fazenda', DJ Netto falou sobre a separação que aconteceu um dia antes do festão de Hariany Almeida, sua colega de confinamento que não convidou a ex-panicat para o mesmo evento. "Eu e Arícia terminamos e não sei se tem volta porque o futuro a Deus pertence. O motivo? Assuntos pessoais". Já precavido contra a fúria dos fãs de Lucas Viana, que namorou Hariany no reality show e sentia ciúmes de Netto com ela, o DJ tratou de negar o interesse na goiana. "Desde o início, eu fiquei interessado na Arícia". Então tá.