Bibi Perigosa da vida real turbina os seis para estrear como atriz

Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa, se prepara para dar aquela turbinada nos seios com o implante de próteses de silicone. O procedimento será realizado na próxima semana, pelo cirurgião plástico Aurilio Luís. Bibi está mudando o visual para sua participação em duas produções de cinema em que ela está no elenco. A coluna também soube que Bibi está escalada no 'Troca de Esposas', reality da Record TV. Há quem diga que Bibi teria alugado um namorado para participar do programa. Procurada, ela nega a informação. "Eu acabei de sair de um relacionamento que durou um pouco mais de um ano. Outra coisa: pra que eu 'alugaria' um marido com tantos homens por aí?".