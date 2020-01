'Casamento nunca é 100%', diz Drika Marinho sobre reconciliação após traição do marido

Depois de ser traída pelo marido André Marinho, que teve um filho fora do casamento, reatar com ele e tentar manter o relacionamento em nome da família, Drika Marinho conta como está a relação do casal. "Casamento nunca é 100%. É muito difícil e eu recebo mensagens de mulheres me perguntando como eu consegui perdoar uma traição, dizendo que eu não conseguiram superar. De vez em quando eu fico mal, sabe... você não esquece. Ele que está sendo bem paciente e tem que ser. Temos altos e baixos porque não é uma coisa fácil de esquecer, mas a gente está seguindo em frente. Ela (ex-amante) não perturba mais, o que acontece é que ela fica mais em cima dele por conta mesmo da criança e isso é meio chato", confessoua fotógrafa.