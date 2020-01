Filho de Monarco revela preconceito por ser sambista e cristão

Filho de Monarco, o cantor e compositor Mauro Diniz há oito anos se tornou cristão e revelou no programa de Ponto Fé, do Canal Expo Religião do Youtube, que sente na pele o preconceito por ser também sambista."A religião não me impede nada e o samba é o meu trabalho. Na minha própria igreja, demorei a tocar no grupo porque as pessoas desconfiavam. 'O cara não se desvia?'era a pergunta geral", contou. A entrevista completa vai ao ar hoje, às 19h.