Thullio Milionário abandona beijos no palco e assume nova namorada

Quem lembra quando a coluna noticiou o affair de Thullio Milionário com a potiguar Sâmia Oliveira? Pois bem. O romance parece ter deslanchado e virado namoro. É que o cantor encomendou duas belíssimas alianças para ele e para a moça. O forrozeiro, inclusive, já circula com o acessório no dedo anelar de compromisso. A joias são de ouro 18k, pesam 26,2g e ainda contém 225 brilhantes distribuídos entre seus 10mm de largura.

Thullio Milionário já exibe aliança - Reprodução Instagram

Segundo a designer Kelyane que confeccionou as alianças, as peças marcam a nova fase apaixonada do cantor: "alianças em ouro 18k com 26.2 gramas e 225 brilhantes, 10 mm largura para o nosso cantor estourado que agora resolveu beijar apenas uma única boca, selando os laços de amor, cumplicidade e companheirismo com sua amada Samia Oliveira. Parabéns ao casal", disse a empresária.

Thullio no momento da compra das alianças - Reprodução Instagram

E não é que depois de começar a namorar Thullio Milionário já não tem sido mais visto beijando mulheres no palco? Em seu último vídeo publicado se apresentando, em vez do tradicional beijo do cantor em alguma moça da platéia, ele colocou um casal para se beijar. É minha gente, as pessoas mudam mesmo em nome do amor. A coluna deseja felicidades ao novo casal.