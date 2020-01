Veja a lista oficial com os nomes dos brothers do 'BBB20'

A TV Globo começou a liberar a lista oficial dos participantes do 'BBB20' neste sábado (18), durante os intervalos comerciais do 'Caldeirão do Huck'. O programa será dividido em dois grupos: 'Pipoca', que será composto por brothers desconhecidos, e 'Camarote', que terá nomes famosos.

O primeiro a ser apresentado foi um representante do grupo 'Pipoca' (leia-se anônimos). Felipe tem 27 anos, mora em São Paulo, é arquiteto e filho de um corretor de seguros e uma dona de casa. Hoje ele é sócio de uma construtora e de uma pizzaria, mas ainda mora com os pais. Solteiro, Felipe afirma que nunca namorou. “O dia que eu chegar aqui em casa com alguém para apresentar vão bater palma”, brinca. Ele fez as malas para entrar no BBB20 sem se despedir pessoalmente do pai e da mãe, Edmir e Fátima, que estão viajando de moto pelo Uruguai.

BBB 20 - Felipe - Globo/Divulgação

O segundo a ser apresentado foi o ator Babu Santana, do grupo 'Camarote'. Ele tem 40 anos, mora no Rio de Janeiro, e ficou conhecido por alguns de seus papéis, entre eles, o que ele interpretou o saudoso Tim Maia nos cinemas. Pai de três filhos, ele namora Tatiane há dois anos e meio. “O que me atraiu não foi fama, foi o fato de ganhar R$ 1,5 milhão. Estou integralmente buscando esse prêmio no sentido financeiro. Tenho mil projetos que posso alavancar”, afirma sobre sua entrada no reality.

BBB 20 - Babu Santana - Globo/Divulgação

Flayslane, do time 'Pipoca', é cantora, tem 25 anos, é mãe de um menino de dois aninhos e mora em Nova Floresta, no interior da Paraíba. Ela tem os cabelos pintados de rosa desde os 11 anos: “Tirei a cor só duas vezes para dar uma cuidada, mas logo voltei”, afirma. A carreira de cantora a tornou conhecida e ela já ganhou algumas tatuagens de fãs. Para retribuir o carinho, ela carrega no antebraço a frase: “Fãs, amor ”.

Flayslane - Divulgação

Bianca Andrade, a Boca Rosa, como esta coluna já adiantou ontem, está no grupo 'Camarote'. A morena tem 25 anos, é blogueira, mora no Rio tem 27 tatuagens espalhadas pelo corpo. Bianca namora o vocalista da banda Melin, Diogo. “Ele estava gravando clipe com a Ivete Sangalo e ela me convidou para registrar os bastidores. Ficamos amigos, namoramos, separamos e agora estamos juntos de novo. O Diogo me apoiou muito a participar do programa. Conversamos, sabemos que vai ser difícil, mas vai dar tudo certo”, acredita.