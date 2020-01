Criminosos usam nome de Bruno Gagliasso e mais famosos em novo golpe no WhatsApp

Criminosos vêm utilizando uma nova forma de aplicar golpes no WhatsApp. Desta vez, através nomes de famosos para conseguir clonar as contas dos usuários. Eles pegam telefones de pessoas que colocam seus números do celular no Instagram e verificam o artista que a pessoa segue.

Os golpistas então ligam supostamente em nome do famoso, pedindo pra enviar um código de WhatsApp e dizem que estão dando uma festa no Copacabana Palace. Ao cair no golpe, as vítimas têm as contas clonadas na plataforma e o resto vocês já sabem: os bandidos começam a pedir aos contatos da vítima que realizem depósitos para terceiros, pois não estariam conseguindo realizar naquele momento, com a promessa da quantia ser devolvida depois.

Entre os famosos que já tiveram seus nomes sendo utilizados pelos criminosos estão Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Mônica Martelli, Taís Araújo e Lázaro Ramos. Procurada, a assessoria de imprensa dos atores confirma a informação: "A Mônica Martelli foi a última a passar por isso. Toda vez que isso acontece nós subimos um comunicado", informa a Trigo Comunicação, assessoria responsável pelas celebridades citadas nesta nota.