Rafaella Santos surge com barriga saliente e aumenta rumores de gravidez

As especulações sobre a possível gravidez de Rafaella Santos ganharam ainda mais força neste domingo (19), após a irmã de Neymar aparecer em uma foto ao lado de um DJ e uma barriguinha saliente roubar a cena. Ontem, a influenciadora que terminou recentemente seu namoro ioiô com o jogador Gabigol, deu alguns indícios de que esta gravidez seria real mesmo. "Não vejo a hora", escreveu ela ao publicar a foto de uma criança. Em outra publicação, Rafaella parabeniza a mãe, Nadine Gonçalves, e aumenta ainda mais os rumores com a frase: "quero ser uma mãe fod* que nem você".