Anitta curte Aspen com a ex-sogra

Que Anitta está curtindo dias de descanso em Aspen, nos Estados Unidos, onde está esquiando com amigos, todos já sabem. O que quase ninguém notou e esta coluna comenta agora é uma das companheiras de viagem da cantora, sua ex-sogra Gigi Carvalho. As duas foram vistas almoçando juntinhas em Aspen, e no maior clima de descontração. Pelo que parece, o namoro com Tuka Carvalho, herdeiro da Rádio FM O DIA, no Rio, pode até ter terminado rápido, mas a amizade com a ex-sogra ficou! Pra quem não sabe, Anitta e Tuka Carvalho tiveram um namoro relâmpago em 2014. Os dois chegaram até viajar juntos para a Disney, mas o romance acabou porque Anitta se disse focada demais na carreira.