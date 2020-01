Kevinho se declara para modelo

Pelo andar da carruagem, Kevinho se apaixonou. Na noite do último domingo (19), o cantor fez uma declaração de amor para a modelo Gabriela Versiani: "O que falar sobre você baby? Desde que nos conhecemos a um tempo atrás me apaixonei pelo ser humano de luz que vc é e por ser ainda mais linda por dentro! Tenho muita sorte em poder te ter por perto e sentir essa sua energia que me traz calma e felicidade! Saiba que você já é muito especial pra mim e te conhecer foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo nos últimos tempos", escreveu ele em seu Instagram na legenda da foto do casal.

Ela respondeu: "Você me fez chorar, viu? Não estava preparada". A coluna já shippa o casal.