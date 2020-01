Grávida de quatro meses, Rafaella Santos viaja em missão para a África

Grávida de quatro meses do jogador Gabigol, Rafaella Santos, irmã de Neymar, embarcou ontem para a África. A influenciadora já está em Moçambique em uma missão humanitária com crianças no orfanato Missions Ministry. Segundo a coluna apurou, Rafaella descobriu sua gravidez em setembro do ano passado logo revelou ao craque que ele seria papai.

Rafaella Santos surge com barriguinha saliente e aumenta rumores de gravidez de Gabigol - ReproduçÕES DA internet