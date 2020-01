Gabigol marcou presença na gravação do DVD do cantor Matuê, que aconteceu neste fim de semana, em Santos, no litoral paulista. O jogador fez a alegria da plateia, dançou, cantou e vibrou muito com o amigo rapper em cima do palco. Assista:







