Regina Duarte terá que pedir demissão da Globo para assumir Secretaria de Cultura

A coluna procurou a TV Globo para esclarecer como ficaria a situação de Regina Duarte, que atualmente consta no quadro de funcionários da emissora como contratada da casa, agora que ela aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura da presidência. Em comunicado, a assessoria de imprensa da emissora informa que atriz precisará pedir seu desligamento em cumprimento das normas internas da empresa.

"A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores", informa o comunicado. A atriz tinha um salário de R$ 60 mil, valor que aumentava para R$ 120 mil quando estava no ar em alguma novela.