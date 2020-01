Namoro de Bibi Perigosa da vida real termina para o ex manter emprego na Globo

A coluna descobriu que o principal motivo que levou ao término do namoro de Fabiana Escobar, a Bibi Perigosa da vida real, com o cinegrafista Washington Santos, foi uma exigência da TV Globo. A gente explica: Bibi entrou em um reality de casais da Record TV com o boy que trabalha como cinegrafista do 'BBB'. A Globo, ao tomar conhecimento, teria dito ao rapaz que ele não poderia participar de um reality na emissora concorrente e informado que ele deveria se desligar do quadro de funcionários. Washington então optou por manter o emprego e se desligar do amor. Procurada, a assessoria de Bibi Perigosa confirma a informação.