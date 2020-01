Equipe do 'Caldeirão do Huck' está apreensiva com futuro incerto do programa

A coluna soube que a equipe do 'Caldeirão do Huck'anda com os nervos à flor da pele, isto porque antes de sair de férias, Luciano Huck esteve com muita frequência na sala da alta cúpula da Globo. O que mais tem deixado os funcionários aflitos é o fato do apresentador não comentar absolutamente nada nem mesmo com os diretores da atração. As especulações sobre o possível fim do programa ganham cada vez mais força e, para quem não sabe, a aflição por ter uma resposta concreta quanto a isso se dá por um motivo: quando acaba um programa na emissora, os funcionários normalmente buscam uma oportunidade em produções do mesmo núcleo. Caso não consigam, são desligados. A volta das férias de Luciano Huck nunca antes foi tão temida por sua equipe!