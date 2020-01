Louro José saiu da bancada do 'Mais Você' direto para a bancada da vovó Palmirinha, onde ele apareceu em uma foto nesta segunda-feira (20). "Com o coração dividido! Vêm novos desafios por aí... Logo conto para vocês!", disse o personagem em tom de mistério no Instagram. Já Palmirinha se limitou a dizer: "Olha quem tá dividindo a bancada da cozinha comigo..." Ana Maria Braga, por sua vez, ajudou a intrigar ainda mais os internautas. "A vida me ensinou que o bom é dividir as amizades! O importante é o que a gente sente um pelo outro", escreveu a apresentadora. Mas a coluna, que não gosta de suspense, conta do que se trata: tudo isso faz parte de uma campanha para a marca MID.