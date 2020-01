Pabllo Vittar desabafa após Youtube restringir seu clipe para menores de idade

Pabllo Vittar se mostrou indignada com uma restrição do Youtube em seu clipe da música 'Parabéns', em parceria com Psirico. Acontece que a plataforma entendeu que a produção possui conteúdo impróprio para menores de idade e passou a restringir o vídeo. Agora, para assistir, o usuário precisa fazer um login mostrando que é maior de idade. A drag desabafou sobre a decisão em suas redes sociais.

“Recebemos uma restrição de idade no clipe de ‘Parabéns’ porque estou segurando um copo de vodca. Sendo que já havia uma mensagem dizendo ‘beba com moderação’. Mesmo assim, restringiram. A gente sabe que tem vários outros clipes muito mais nocivos, com conteúdos muito mais explícitos, e não são restritos, mas atacam a drag queen a torto e a direito”, afirmou.

Assista: