Núbia Oliiver se dedica a fetiche inusitado

Núbia Oliiver vem sacudindo a web com seu Instagram e conquistou quase meio milhão de seguidores com suas dicas de sexo e relacionamento. A beldade também traz à tona alguns fetiches conhecidos, ou não, representando milhares de internautas.

"Entre tantos fetiches descobri apodolatria, um fetiche incrível que possui milhões de adeptos e que, devido uma chuva de pedidos que recebi, criei um perfil dedicado a isso, o @nubiafeet que vem crescendo muito e isso realmente me deixou surpresa. O movimento cresceu tanto em minhas redes sociais que estou avaliando parcerias com jóias e produtos para os pés. Já tive reuniões com algumas empresas e se tudo der certo serão lançadas algumas linhas assinadas por mim", disse a modelo.