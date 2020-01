Princesa do Carnaval cai no samba

Cinthia Camilo, segunda princesa do Carnaval Carioca arrumou um tempinho na agenda para se divertir. E acredite: ela se diverte sambando. Com pique total, a moça foi prestigiar o amigo Mumuzinho no Festival Spanta: "Eu o conheço há bastante tempo. Ele sempre foi uma pessoa boa, humilde e talentosa. Adoro as músicas dele por isso vim aqui", revelou a beldade.