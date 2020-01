Paolla Oliveira vai ser rainha do bloco de Elymar Santos

Elymar Santos vai desfilar com seu bloco oficial 'Elymar pra pular' no Complexo do Alemão, em Ramos, na Zona Norte do Rio, no sábado de Carnaval. Ele, inclusive, já tem até autorização da Prefeitura do Rio para colocar seu bloco na rua. Em cima do trio elétrico, o cantor promete agitar o público presente.

E para ficar melhor, o artista convidou ninguém menos que Paolla Oliveira para ser a rainha do bloco. Paolla não exitou e já aceitou o convite de Elymar: "Vou dar uma apertada, porque eu desfilo no dia seguinte (na Sapucaí), mas vou estar lá prestigiando", afirmou a intérprete de Vivi Guedes.

A concentração do bloco 'Elymar pra pular'será no encontro da Estrada do Itararé com a Avenida Itaoca, às 14h. O percurso será feito por toda Estrada do Itararé até o Largo do Itararé. O evento promete ser sucesso!