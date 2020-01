Thais Muller se empolga com a fantasia que irá usar na Sapucaí

No Carnaval, Thais Muller vai sair como destaque de chão na frente do abre-alas da Beija-Flor. A fantasia da atriz será de rainha do gelo. Este ano, a escola vai apresentar o enredo 'Se essa rua fosse minha', dos carnavalescos Alexandre Louzada e Cid Carvalho. É a história de estradas, rotas e caminhos por onde a humanidade passou até desembarcar na Marquês de Sapucaí. A escola de samba de Nilópolis é a última agremiação a se apresentar na segunda-feira (24) do Grupo Especial da folia carioca.