Zilu Godoi usa decote generoso e deixa tatuagem no seio à mostra

Quase que diariamente, Zilu Godoi compartilha fotos de sua rotina nas redes sociais, mas nesta teça-feira (22), a empresária, de 61 anos, quis causar e ousou com uma foto sensualíssima. Na imagem, Zilu usa um decote generoso e deixa a tatuagem no seio à mostra. "No horizonte, eu vejo o quanto eu tenho que agradecer a Deus, pelas infinitas alegrias que Ele me deu e pelas inúmeras formas de amor que Ele me mostrou pelo caminho. Assim, de maneira tão simples, Deus mostra o que é essencial, e o que vale a pena.", escreveu na legenda. Não demorou muito para que vários fãs elogiassem a boa forma de Zilu, que tem 1.8 milhões de seguidores no Instagram.