Ana Paula Evangelista prepara uma cerimônia luxuosa para o casamento em maio

Casada no civil com o brasileiro Marco Alessandro, antes de voltar ao Brasil para o Carnaval, Ana Paula Evangelista prepara uma grande cerimônia religiosa com uma luxuosa festa em maio deste ano, que será realizada no famoso e histórico castelo Odescalchi di Bracciano, em Roma. O castelo é o mesmo que onde Tom Cruise se casou. Musa da Tijuca, Ana Paula recentemente quebrou um braço durante o arrastão que aconteceu ao término do Bloco da Favorita, em Copacabana.