Sabrina Sato já está preparada para o Carnaval 2020

Sabrina Sato já está preparadíssima para o Carnaval de 2020. A madrinha do Camarote CarnaUOL N°1, de José Victor Oliva, terá destaque especial na edição que comemora os 30 anos do evento. Logo na entrada do espaço, com oito metros e altura, uma ilustração da musa, assinada pelo artista Léo Borges. Poder é poder!