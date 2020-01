'Eu sei a índole do Hulk', diz Amaral sobre o amigo

O ex-jogador Amaral foi o entrevistado desta quarta-feira (22) do 'Aqui na Band'. Uma das perguntas era sobre o Hulk Paraíba, que ficou em evidência nas páginas de fofoca ao trocar a mulher, Iran, pela sobrinha dela, Camila Ângelo. E ele defendeu o amigo. "Eu sei a índole do Hulk. Somos amigos. Essa notícia me pegou de surpresa. Mas quem somos nós para criticar? A gente tem que apoiar", disse.

Em tempo: Amaral se chama Alexandre da Silva Mariano. O apelido foi dado por amigos, que achavam ele parecido com um antigo jogador da Seleção.