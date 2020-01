Saiba qual foi a exigência de Maria Bethânia para show na Bahia

Maria Bethânia se apresenta nesta quinta-feira na Bahia, na inauguração do novo Centro de Convenções. E sabe qual foi a exigência da cantora? Ela pediu apenas que a apresentação fosse pontual – a previsão é de começar às 22h, com 20 minutos de tolerância. O evento é exclusivo para convidados e, para ter acesso, será necessário apresentar um QRCODE – pessoal e intransferível -, junto com um documento com foto.



Bethânia já está em Salvador e anteontem aproveitou a manhã para visitar a Igreja de Nossa Senhora da Graça, onde orou e fez uma visita guiada para conhecer um pouco mais sobre a história da índia tupinambá Catarina Paraguaçu, que mandou edificar a igreja. As informações são do site Alô Alô Bahia.