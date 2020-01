BFF de Anitta, Jess se prepara para virar empresária da moda

Amiga de infância de Anitta, Jéssica Sá, que recentemente adotou para si o codinome 'Jess', é formada em moda e graças ao seu trabalho de sytlist e ao bom gosto, diga-se de passagem, virou influencer nas redes sociais ultrapassando a marca de 135 mil seguidores. A gata está prestes a abrir um negócio próprio. "Assim que terminar as obras do meu apartamento, vou realizar mais esse sonho. Estou em um momento muito feliz da minha vida", afirma. Em tempo: no próximo dia 30, Jess comemora seu aniversário com uma festança em seu apê nova no Recreio dos Bandeirantes. A amiga Anitta encabeça a lista dos convidados. Pocah também recebeu convite.