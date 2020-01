Saiba o que rolou nos bastidores do Vasco após nude de Yago Pikachu

A coluna soube que depois que o nude de Yago Pikachu no vestiário do Vasco vazou na internet, o jogador recebeu uma chuva de mensagens privadas em seu Instagram. Entre os recados, 99,9% deles eram de mulheres. Por outro lado, nos bastidores do time, os jogadores andaram dizendo que o que ele tem nas partes baixas é similar a um dedo indicador. Que maldade!

A foto polêmica foi uma selfie tirada pelo jogador Cayo Tenório, também do Vasco, e teria sido feita no final do ano passado dentro de um vestiário. Nela, Yago Pikachu aparece ao fundo, completamente pelado e segurando uma roupa com as mãos.