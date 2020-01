Assessor de Mara Maravilha é proibido de acessar camarim do 'Fofocalizando'

Assessor de Mara Maravilha, Samuel Paixão está proibido de acessar o camarim da apresentadora do ‘Fofocalizando’. A ordem de restrição surgiu de um e-mail interno da emissora que diz que ele pode se dirigir somente até a praça de alimentação do canal. O comunicado pede, ainda, o apoio da segurança do SBT para que a exigência seja cumprida. Procurados, tanto a assessoria do SBT, quanto Samuel, afirmam que a proibição serve para todos os assessores de funcionários da casa. Quando questionado sobre o e-mail em que a coluna teve acesso citar apenas seu nome, Samuel diz: “deve ser porque nesse dia eu descumpri a norma. Fui com a Mara até o camarim para levar umas sacolas pra ela, mas depois voltei para a praça de alimentação.” Então tá!