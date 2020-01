Aline Riscado recusa convite do 'BBB20' para priorizar Carnaval da Vila Isabel

Rainha de bateria da Vila Isabel, Aline Riscado está encantada com sua nova fase no Carnaval. O foco da ‘Verão’ para arrasar na Marquês de Sapucaí está tão a todo vapor que ela não pensou duas vezes antes de recusar o convite do ‘BBB20’ para participar da edição comemorativa do reality. Caso aceitasse, Aline teria que abrir mão de seu trono na escola para ficar confinada no período do Carnaval. Cada um com suas prioridades, né?