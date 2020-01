Grazi Massafera vai à festa de aniversário de Caio Castro

Na noite de quarta-feira, Caio Castro recebeu os amigos em São Paulo para comemorar seus 31 anos. Grazi Massafera, é claro, estava lá. A atriz apareceu em diversos vídeos da festa, confraternizando com amigos e também com a família do ator.

O tema da festa foi 'Power Rangers', o grupo de heróis que virou série de sucesso nos anos 90. Grazi até já tinha adiantado a temática da comemoração ao postar sua mensagem de feliz aniversário para o namorado, usando um gif dos heróis.