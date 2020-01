Como a Globo não transmitiu o jogo do Flamengo contra o Vasco na noite de quarta-feira (22), os torcedores tiveram que recorrer ao rádio para acompanhar o clássico no primeiro turno do Campeonato Carioca. José Carlos Araújo, o Garotinho, cometeu uma pequena gafe que não passou despercebida pelos torcedores: ele deu um pequeno arroto em um trecho da partida.



"Lançou, empurrou na ponta direita...", disse o locutor antes de arroto. Os torcedores que escutavam o jogo pelo rádio não deixaram o fato passar batido.

José Carlos Araújo, o Garotinho, arrota durante narração de partida de futebol. Não está fácil para ninguém! pic.twitter.com/ni6Oh7gDVa — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) January 23, 2020