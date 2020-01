Localizado no primeiro Quarteirão Cultural do Rio, o Quarteirão Cultural Marielle Franco, o Teatro Rival Refit recebeu os pais da vereadora homenageada - Antônio e Marinete Franco - no show de Didu Nogueira (foto) e Jorge Simas, em tributo ao saudoso João Nogueira, na última terça-feira (21).

O Teatro Rival Refit fica na Cinelândia, no Rio.