No Brasil para shows, Tyga vai gravar música com Kevinho

Que Tyga desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (23), para se apresentar em três estados com seu show, todos já sabem. O que ninguém sabe e a coluna conta agora é que o rapper vai aproveitar sua passagem pelo país para gravar uma parceria com o cantor Kevinho. Isso mesmo. Os dois entram em estúdio para fazer esse feat acontecer. Tyga, que vem a ser o ex-namorado de Kylie Jenner, se apresenta no próximo dia 24, em São Paulo, dia 25 no Festival Planeta 2020, em Belo Horizonte, e no dia 26 ele encerra suas apresentações com show no Rio de Janeiro.