Saiba a situação de Bianca Andrade com o Camarote Arpoador

Quem acha que vai pro Camarote Arpoador, na Sapucaí, e vai encontrar Bianca Andrade dando expediente como musa influencer do espaço, está enganado. Confinada no 'BBB20', como já é de conhecimento de todos, a blogueira teve que declinar sua presença no camarote por causa do reality. Quem acompanha o Instagram oficial do Arpoador viu que a empresa fez um post comemorando a entrada de Bianca no 'BBB' e deixando no ar a possibilidade de ela se manter no posto, caso Boninho a libere para cumprir com seu ofício.

No entanto, a coluna descobriu que o camarote já está à procura de uma nova musa para substituir Bianca. Outra coisa que o camarote precisa resolver é a linha de maquiagem Boca Rosa que Bianca prometeu que estaria no espaço beleza do camarote. Agora, com sua ausência, fica indefinido se a parceria com a linha de maquiagens da influenciadora continua. Se as fãs de Bianca que compraram ingressos para o camarote esperando encontrá-la por lá terão seu dinheiro devolvido, ainda não sabemos.

O que podemos adiantar é que a mudança de musa não será a unica no Arpoador neste ano. A diretora do Grupo Coruja, Rudimila Borges, a até então 'mão de ferro' do espaço, decidiu se dedicar, a partir de agora, apenas aos negócios publicitários da empresa, como as representações de mídia OOH e editoração de publicações. O camarote Arpoador, que fazia parte da área de entretenimento do Coruja, fica agora sob a responsabilidade do ex-marido de Rudimila, Paulo Roberto de Mesquita, que não faz parte da sociedade no grupo.