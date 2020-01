Maquiador Agustin Fernandez está em Curitiba para gravação do DVD de Eduardo Costa

Agustin Fernandez está em Curitiba para acompanhar a gravação do novo DVD do cantor Eduardo Costa que acontece nesta quinta-feira (23), no Teatro Positivo, em Curitiba, capital paranaense. "Além de um grande cantor, Eduardo é um ser humano incrível! Seu bom humor contagia todos ao seu redor e quem conhece sabe o tamanho da generosidade desse homem. Sou fã de carteirinha", afirma o maquiador.