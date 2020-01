'Ela chora de saudades do pai", diz Natália Subtil sobre sumiço de ator mexicano

Atriz e modelo famosa no México, Natália Subtil, há três anos vive um drama que envolve o pai de sua filha, o ator Sergio Mayer Mori. "Ele nunca me ajudou financeiramente e agora resolveu sumir. Desde o final de novembro, Sérgio não visita nem dá um sinal de vida para a menina. Nós precisamos de dinheiro, claro, e isso é o que eu pretendo resolver na Justiça, mas a atenção para uma criança é o mínimo que se espera de um pai e não custa nada. A minha filha chora de saudades", revela Natália.

Em tempo, Mori é filho da atriz Bárbara Mori,a Rubi, da novela exibida no SBT, e de Sergio Mayer, o Luigi em "A Feia Mais Bela". Os dois se conheceram durante a gravação de um filme para a Netflix, em janeiro de 2016 e três meses depois, ela descobriu a gravidez. "Nós moramos ainda juntos durante quatro meses, mas separamos e eu fui morar com uma amiga. A família chegou a pedir um exame de DNA, mas o próprio Sergio não quis fazer. Ele assumiu, registrou, não ajuda em nada com dinheiro, mas de vez em quando a procura. Eu não entendo o motivo dele ter esse comportamento de sumir, aparecer, sumir e aparecer".

Natália conta que, por medo, ainda não entrou na Justiça contra o ex. “Aqui também dá cadeia se não pagar a pensão alimentícia, mas não tive coragem de me meter com uma família tão poderosa. Tenho medo que eles me tirem a criança", assume.