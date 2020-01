Globo não renova contrato de Malvino Salvador

A Globo não renovou o contrato com Malvino Salvador, que terminou recentemente. O ator agora vai trabalhar por obras na emissora.

A coluna soube que nos últimos meses, vários artistas foram chamados para renovarem os respectivos contratos com a emissora e só oito deles tiveram aumento. A maioria renovou pelo mesmo salário.

A Globo confirmou a informação sobre o fim do compromisso com Malvino: "O contrato da ator não foi renovado, porém nada impede que no futuro o ator seja escalado para uma nova obra. O que muda é a relação de trabalho".

Malvino Salvador estava na Globo desde 2004, quando estreou no remake 'Cabloca' como o peão Tobias. Foram 11 novelas na única emissora em que o ator trabalhou e o seu último personagem foi o Agno na novela 'A Dona do Pedaço'. Na trama de Walcyr Carrasco, o galã interpretou um empresário homossexual que se envolvia com um ex-matador de aluguel Leandro, papel de Guilherme Leicam. Malvino recebeu elogios pela sua atuação.

