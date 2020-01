A reação da ex-mulher de Hulk às publicações do jogador com sua sobrinha

As fotos de momentos românticos de Hulk Paraíba com sua nova namorada, Camila Ângelo, que vem a ser sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo, caiu como uma bomba na família. Iran tem chorado compulsivamente e preocupado os familiares, que temem que a empresária caia em depressão profunda.



De acordo com os amigos próximos de Iran, depois de ver as fotos do jantar do ex-marido com sua sobrinha - com direito a uma champanhe caríssima - , ela ficou destruída. Nires Ângelo, mãe de Camila, chegou a ser hospitalizada por conta de um pico de pressão arterial.



A família de Iran não entende como Camila foi capaz de virar a vida dos parentes de cabeça para baixo ao assumir o relacionamento com seu então 'tio emprestado'. Alguns dos familiares de Camila, inclusive, têm evitado sair de casa com vergonha de toda essa situação.



Iran já se mudou para São Paulo - como contamos aqui anteriormente - para se afastar dos antigos amigos. Ela quer se abster ao máximo do escândalo que tomou conta da Paraíba após Hulk assumir o namoro com Camila. "Ela está envergonhada depois de toda a polêmica envolvendo sua separação e o novo romance do ex", contou uma fonte próxima ao agora ex-casal à coluna.