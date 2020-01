'Meu maior e melhor sonho', se derrete Chay Suede ao compartilhar fotos de Maria

Chay Suede é um pai babão assumido. Na noite desta quinta-feira (23), o ator usou seu Instagram para compartilhar alguns cliques ao lado da filha, Maria. "O #tbt, uma lembrança de dois momentos inesquecíveis, quando Maria, meu maior e melhor sonho se tornou realidade. Nossa primeira noite juntos e nosso último dia na maternidade. Te amo, minha filha!", escreveu na legenda o Danilo de 'Amor de Mãe'.Os cliques foram os primeiros divulgados por Chay do rostinho da filha. Maria é fruto do relacionamento de Chay com a atriz Laura Neiva. A primogênita do casal veio ao mundo em 26 de dezembro às 12h09, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo com 50 centímetros e 3.185 quilos.