Nem Daniela Albuquerque, nem Luciana Gimenez. A coluna descobriu que o 'cargo' de primeira dama da RedeTV! pertence a Faa Morena, a ser ex-mulher do presidente Amilcare Dallevo. Quando os dois se separaram, ela ficou com ações da emissora. Faa é super discreta, não arruma encrenca com ninguém e inclusive se dá muito bem tanto com Daniela, quanto com Luciana. Na emissora, ela é bem-quista desde as faxineira até a direção. A fortuna do Amilcare está avaliada em R$ 380 milhões. A do Marcelo de Carvalho, sócio de Amilcare, é estimada em R$ 270 milhões.