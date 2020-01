Após um vídeo íntimo de um casal homossexual (gays) fazendo sexo oral viralizar na internet nesta sexta-feira (24), e internautas apontarem que um deles seria o cantor Jerry Smith, a coluna procurou a assessoria de imprensa do artista para esclarecer se de fato é ele nas imagens. "Isso é Fake News. Não é o Jerry, até porque faz mais de um ano que o Jerry usa o cabelo baixo, sem topete.", afirma a equipe do funkeiro que confirma que os advogados do cantor já foram acionados para tomar as medidas judiciais cabíveis. Além disso, o cantor irá registrar um boletim de ocorrência sobre o caso em uma delegacia de São Paulo. A coluna teve acesso ao vídeo de onde foi tirado o print que viralizou nas redes sociais. De fato, o rapaz que aparece com a boca no bumbum do outro não é o Jerry Smith. Esclarecido?