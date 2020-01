Luan Santana cantando axé music? Pois é. O cantor sertanejo resolveu repaginar o hit 'Sofrendo Feito Um Louco' em uma versão mais quente especialmente para o Carnaval. A música, que ganhou a batida do Olodum e ainda conta com a participação de Léo Santana, já está disponível em todas as plataformas de música e assim como o clipe também lançado hoje.

O clipe, roteiro do próprio Luan e direção de Eric Oelke (da GCA Studios), o clipe foi gravado em duas etapas. A primeira com dois cenários: as escadarias da Igreja do Bonfim e as ladeiras do histórico e lendário Pelourinho, em Salvador, no dia 11/01, com a participação do Olodum. Já a segunda, durante o FestVerao, em Cabedelo - PB, com a presença de Léo Santana. Foram dois L juntos, como assim o público classificou. E a mesma força gigantesca da igualdade no sobrenome, no talento e na arte: Santana.



Em tempo: “Sofrendo Feito Um Louco” é a quarta música do “VIVA” a ser trabalhada e a primeira a ganhar uma versão extra à do DVD, que foi lançado como primeiro conteúdo audiovisual da Globoplay. Sempre com a assinatura da Som Livre.