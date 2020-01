Thaynara OG, Emilly Araújo, Ricardo Tozzi, Rainer Cadete e Preta Gil estão sendo esperados em Trancoso, na Bahia, no início de fevereiro. Eles estão na lista de convidados do 34º aniversário do relações públicas e empresário Thiago Miranda. A primeira noite das comemorações será no Maion Hotel Boutique, na Praia do Espelho, onde um luau está sendo organizado.



O som e iluminação ficará por conta da Blower Produções. Uma carreta com leds, som e toda estrutura já está a caminho de Trancoso. O laranja vai reinar na decoração. Quem assina o projeto floral é o badalado Higor Lima. Um luxo!